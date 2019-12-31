Шнуров высмеял однообразные новогодние шоу с Киркоровым и Путиным

Музыканта раздражают одни и те же лица в передачах, а также нестареющие годами лица.

Своим стихотворение основатель группы «Ленинград» поделился в Instagram-аккаунте. Сергей Шнуров в преддверии Нового года решил написать что-то злободневное. На этот раз он вспомнил о скучных передачах, которые печалят своим однообразием. Певец отметил, что какой канал не включи – везде показывают одно и тоже. Одни люди, одни забавы. Так, например, каждый год россиян радуют Владимир Путин и Филипп Киркоров.

«Нестареющие лица — Достижение науки»,

—подметил он.

Некоторые подписчики Шнурова посчитали, что он завидует коллегам, а другие поблагодарили за забавное стихотворение. К слову, в 2018 году россияне создавали петицию с просьбой сделать новогодние шоу лучше.

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