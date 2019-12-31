В России с нового года ограничат максимальный размер долга по кредитам

В России с 1 января вступает в силу последний этап ограничения предельного долга. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не сможет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

Новые правила распространяются на неустойки, в том числе штрафы и пени, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, сообщает РИА «Новости».

По данным Банка России, согласно которым объём кредитов, которые были выданы физическим лицам, с 1 января по 1 сентября 2019 года вырос на 15 процентов. При этом основной займ и проценты останутся в силе. В Петербурге, как и в России в целом, существенно вырос спрос на кредитование физических лиц. Только в прошлом году населению было выдано 778 млрд рублей кредитов, сообщили в СЗИУ РАНХиГС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат петербургского ЗакСа Андрей Анохин выступил с инициативой проведения кредитной амнистии для россиян. Парламентарий предложил провести амнистию с 1 января 2020 года. С помощью такой инициативы хотят снизить социальную напряженность, которая вызвана закредитованностью населения. Россиянам могут списать штрафы и пени по потребительским кредитам, а также ипотеке.