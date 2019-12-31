В Петербурге Деды Морозы прокатились на гидроциклах по Фонтанке

Главные символы Нового года появились в Петербурге и, ввиду отсутствия другого главного символа зимы — снега, — прокатились на гидроциклах по каналам города.

Видеозапись, на которой люди в костюмах Дедов Морозов рассекают по Фонтанке, появилась в социальной сети TikTok в понедельник, 30 декабря. Новогодние волшебники во что бы то ни стало вознамерились привнести праздничное настроение в осеннюю погоду.

Пользователи площадки не заставили ждать ироничных комментариев: «Отличная зима у нас», — резюмировали юзеры. Отметим, что, хотя навигацию закрыли 30 ноября, реки и каналы Санкт-Петербурга по-прежнему не скованы льдом и позволяют свободно передвигаться на плавсредствах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие блюда, по мнению жителей России, являются главными на новогоднем столе. Лидерами мнений стали мандарины, «Оливье» и «Селедка под шубой».