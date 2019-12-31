В Новый год следить за чистотой на Дворцовой площади будут 150 дворников

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отчитался об успешной подготовке к встрече Нового года. В центре Северной столице появится усиленный «десант» дворников.

Следить за чистотой на Дворцовой площади и на прилегающих к ней территориях будут 150 дворников. Об этом комитет по благоустройству рассказал в понедельник, 30 декабря. Дворники будут дежурить на главной праздничной площадке с 20:00 31 декабря до 8:00 1 января.

Кроме того, для поддержания порядка на улицах задействуют 64 единицы уборочной техники. Стеклянные бутылки, обертки, банки, сигареты и прочий мусор, появляющийся во время гуляний, будут собирать вручную, с помощью человеческих ресурсов. Механизированная уборка начнется после завершения развлекательной программы.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что Роспотребнадзор предупредил петербуржцев об опасности, которую могут таить в себе салаты.