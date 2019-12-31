Новый год шагает по стране: Якутия встречает 2020-й

Новый год шагает по стране: Якутия встречает 2020-й
Фото: pixabay.com

Западная и центральная Якутия, Забайкальский край и Амурская область уже вступили в новый, 2020-й год. Местные жители празднуют главное событие как дома, так и на улицах городов.

Новый год в этой части Восточной Сибири наступил в 18:00 по московскому времени. Глава города Якутска Сардана Авксентьева отметила, что уходящий 2019-й год стал для Республики Саха (Якутия) и для Якутска, в частности, «годом хороших изменений» и «началом больших проектов». «В новом 2020 году хочу пожелать всем нам благополучия, гармонии и счастья в каждом доме, в каждой семье», — заключила глава Якутска.

«Сделано очень много, но ещё больше предстоит сделать. И у нас с вами обязательно все получится! Мы — одна команда!» — поздравил горожан глава Читы, Евгений Ярилов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади в Петербурге на Новый год будут дежурить 150 дворников.

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