Новый 2020-й год пришел в Бурятию и Иркутскую область

Иркутск, Ангарск, Улан-Удэ и другие города Бурятии и Иркутской области вступили в Новый год четвертыми в Российской Федерации.

1 января 2020 года наступило в этой части России в 19:00 по московскому времени. Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников обратился к горожанам с поздравлением. Он отметил, что это волшебное время всегда связано с ожиданием перемен и надежд на лучшее. «Мы вместе делаем все, чтобы наш Иркутск – город с многовековой историей не только сохранял свою самобытность, но и преображался с каждым годом», — подчеркнул Бердников и пожелал жителям Иркутска спокойствия и благополучия в грядущем году.

Сейчас горожане могут развлечься на представлении в центре города, полюбоваться на главную елку Иркутска, сфотографироваться с Дедом Морозом и насладиться праздничным салютом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогодние праздники «Аллегро» из Петербурга в Финляндию будут ходить двойными составами.