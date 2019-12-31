Новый год встречает Красноярский край и еще 7 регионов России

Новый год встречает Красноярский край и еще 7 регионов России
Новый год все ближе к Москве. Фото: pixabay.com

Новый год неумолимо наступает по всей стране, сейчас эстафету приняли Республика Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский край, а также Кемеровская, Новосибирская и Томская области.

В Сибири уже давно радуются наступившему 2020 году. По московскому времени восемь регионов встретили 2020-й в 20:00. В каждом городе ждали и готовились к празднику. Так, жителей Кемерово ожидает Open-Air на главной площади Кузбасса. Танцы и песни завершатся розыгрышем призов.

Мэр города Красноярска Сергей Ерёмин обратился к горожанам с поздравлением. «Уходящий год открыл наш город всему миру», — отметил он. «Давайте вместе пожелаем Красноярску успеха, процветания и благополучия в Новом году!», — заключил глава столицы Красноярского края.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что первыми Новый год на территории России встретили жители Камчатки.

красноярский край новый год праздники регионы республика алтай россия хакасия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новый год встречает Красноярский край и еще 7 регионов России
Ирина Дубцова заявила, что женщины сами виноваты в домогательствах
Новый 2020-й год пришел в Бурятию и Иркутскую область
Jaguar Land Rover раскрыл, какими будут новые модели для России
Новый год шагает по стране: Якутия встречает 2020-й
Полиция заинтересовалась ДТП с Rolls-Royce без номеров
В России планируют ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
На Савушкина под мостом столкнулись две легковушки и спровоцировали пробку