Новый год встречает Красноярский край и еще 7 регионов России

Новый год все ближе к Москве. Фото: pixabay.com

Новый год все ближе к Москве. Фото: pixabay.com

Новый год неумолимо наступает по всей стране, сейчас эстафету приняли Республика Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский край, а также Кемеровская, Новосибирская и Томская области.

В Сибири уже давно радуются наступившему 2020 году. По московскому времени восемь регионов встретили 2020-й в 20:00. В каждом городе ждали и готовились к празднику. Так, жителей Кемерово ожидает Open-Air на главной площади Кузбасса. Танцы и песни завершатся розыгрышем призов.

Мэр города Красноярска Сергей Ерёмин обратился к горожанам с поздравлением. «Уходящий год открыл наш город всему миру», — отметил он. «Давайте вместе пожелаем Красноярску успеха, процветания и благополучия в Новом году!», — заключил глава столицы Красноярского края.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что первыми Новый год на территории России встретили жители Камчатки.