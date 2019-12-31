В Омской области наступил Новый год

Новый год омичи могут отпраздновать в парке или на городской ёлке. Фото: Baltphoto

Новый год омичи могут отпраздновать в парке или на городской ёлке. Фото: Baltphoto

Омская область присоединилась к регионам, перешагнувшим порог Нового 2020-го года. Это седьмая часовая зона из одиннадцати, расположенных на территории России.

Омичи встретили бой курантов в 21:00 по столичному времени. Глава Омска Оксана Фадина поздравила жителей с наступившим первым годом нового десятилетия. «Мы желаем нашему родному Омску благополучия и уверенного движения вперед», — заявила Фадина.

«Пусть наступающий 2020 год станет для каждого из нас годом радостных событий и успешных дел, свершения заветных желаний и смелых замыслов, ярких встреч и добрых впечатлений», — добавила мэр. Отличным началом года для жителей Омска станет объёмная праздничная программа: две ёлки, на городской площади или в парке, масса конкурсов и игр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первым в России Новый год наступает для жителей Камчатки.