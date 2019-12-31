Ленобласти назвали безопасные площадки для запуска фейерверков

Всего в Ленобласти насчитывается 73 площадки для запуска фейерверков Фото: pixabay

Всего в Ленобласти насчитывается 73 площадки для запуска фейерверков Фото: pixabay

В Ленинградской области представили список площадок, где разрешено и безопасно запускать петарды и фейерверки. Всего таких площадок насчитывается 73.

Спасатели и сотрудники правоохранительных органов проверили все площадки на соответствие требованиям безопасности. Весь перечень площадок можно найти на сайте главка МЧС России по Ленобласти.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что за соблюдением порядка в населенных пунктах Ленобласти будут следить более полутора тысяч полицейских и более 200 дружинников и сотрудников охранных организаций. За пожарную безопасность в новогодние праздники будут отвечать тысяча человек и 270 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели назвали безопасные площадки для запуска фейерверков в Петербурге.