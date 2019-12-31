Жители Самарской области и еще 5 регионов прослушали поздравление Путина

В Астраханской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях и Удмуртии наступил 2020 год.

Совсем скоро отмечать встречу Нового года будут и жители двух столиц. В 23:00 по Москве, под бой курантов и поздравление президента, 2020-й год пришел в шесть российских регионов. Жители Самары смогут порадоваться празднику на дискотеке, организованной на главной площади города в компании Дедов Морозов из разных регионов и стран.

В Ульяновске в новогоднюю ночь на территории города пройдет около 1,5 тысяч развлекательных программ. Помимо катка, танцев и музыки, жителей города призывают подумать над костюмами: обладатель самого оригинального отправится в путешествие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каких регионах России больше всего любят шампанское. Лидируют Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Камчатский край.