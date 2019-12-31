Стало известно, в каких регионах пьют больше всего шампанского в Новый год

Ленинградская область в этом списке и вовсе на 21 месте. Фото: pixabay.com

Ленинградская область в этом списке и вовсе на 21 месте. Фото: pixabay.com

Составлен рейтинг по популярности шампанского среди различных регионов Российской Федерации. Результаты списка довольно неожиданны.

Оказалось, что больше всего игристое любят жители Ненецкого автономного округа, Мурманской области и Камчатского края. В среднем, в этих регионах приходится четыре бокала выпитого на Новый год шампанского на человека. При этом наименее популярен алкогольный напиток в Ингушетии и Чечне, в течение новогодних праздников игристое в этих регионах продают меньше чайной ложки на каждого жителя.

Москва и Санкт-Петербург, на удивление, заняли 5 и 6 место в инфографике, подготовленной РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области на Новый год и в течение последующих выходных все социальные службы будут работать в усиленном режиме.