Оперативные службы в Ленобласти будут работать в усиленном режиме на Новый год

Оперативную службу можно вызвать по номеру 112. Фото: pixabay

Оперативную службу можно вызвать по номеру 112. Фото: pixabay

Аварийно-спасательные, коммунальные и дорожные службы Ленинградской области будут работать в усиленном режиме в новогодние и рождественские праздники.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, муниципальные образования приняли дополнительные меры по обеспечению бесперебойной работы объектов ЖКХ, а также топливно-энергетического комплекса.

Вызвать оперативные службы можно позвонив по номеру 112. Ответивший на звонок оператор примет вызов и перенаправит его в соответствующую вашему запросу службу. Речь идет о пожарной и газовой службах, полиции, скорой помощи, и Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального района.

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