Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз

Экипаж Международной космической станции войдет в Новый год пятнадцать раз. А вот испытывают ли космонавты ощущение праздника так далеко от Земли, неизвестно.

О том, что космонавтам придется войти в новое десятилетие пятнадцать раз за несколько часов сообщает в понедельник, 30 декабря, РИА Новости, ссылаясь на представителей «Роскосмоса» и «Центра управления полетами». Выяснилось, что сложность с переходом из 2019 в 2020 год для космонавтов связана со сложившимися баллистическими условиями.

По Москве экипаж МКС в полночь будет находиться над Тихим океаном, по Гринвичскому времени космонавты встретят 2020-й прямо над Сибирью, а во время Нового года по Хьюстону пролетят над Атлантическим океаном.

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