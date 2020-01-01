Снег и дождь ожидают петербуржцев в первый день нового года

В первый день нового года петербуржцев ждет плюсовая температура.

Температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов.

В первой половине дня ожидается мокрый снег, который потом сменит дождь.

Ветер будет дуть западный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.