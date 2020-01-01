Участник «Голоса» извинился перед Полиной Гагариной и вручил ей цветы

Финалист шоу «Голос» извинился перед наставницей музыкального телешоу «Голос» во время своего выступления.

Все произошло во время финального выпуска шоу. Антон Токарев выступил вместе с Сергеем Шнуровым с песней «Супер Гуд». В песню вставили имена других наставников проекта — Полины Гагариной и Валерия Сюткина. Но и это были не все сюрпризы. Так, участник во время исполнения подошел к певице, вручил ей букет цветов и извинился «за все».

Гагарина приняла извинения и подарок, а Токарев продолжил петь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что участник высыпал на стол перед Гагариной семечки во время выступления. Такой поступок возмутил певицу.