Папа Римский ударил по рукам паломницу в Ватикане

Папа Римский Франциск публично попросил прощения перед женщиной и всеми верующими за то, что ему пришлось ударить женщину по руке, которая настойчиво хотела поговорить с ним на площади Святого Петра в Ватикане.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Франциска, папа признался, что все иногда теряют терпение и ему стыдно за «ужасный пример» своего поступка. Он публично извинился во время традиционной проповеди.

Все произошло, что когда Франциск вышел на площадь Святого Петра, чтобы пообщаться с верующими. Когда он начал отходить от прихожан, одна из них схватила Папу за руку и резко потянула в свою сторону. Он попытался вырваться без применения физической силы, однако ему все же шлепнуть женщину по руке.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на кадры, которые распространили СМИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Папа Римский молится за Путина.