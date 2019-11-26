Папа Римский молится за Путина

Он также отметил, что молится за весь народ Российской Федерации.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем сообщает РИА Новости. Папа Римский, возвращаясь из апостольского визита в Таиланд и Японию, обратился к лидерам стран, над которыми пролетал. Он отметил, что молится за президента России Владимира Путина и за всех россиян тоже.

«Я шлю сердечные приветствия вашему превосходительству в полете над Россией на обратном пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации и взываю к божьему благословению мира и радости», — заявил он.

Также телеграммы были отосланы лидерам Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Австрии, Словении и Хорватии.

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