Папа Римский молится за Путина

Папа Римский молится за Путина
Фото: youtube.com

Он также отметил, что молится за весь народ Российской Федерации.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем сообщает РИА Новости. Папа Римский, возвращаясь из апостольского визита в Таиланд и Японию, обратился к лидерам стран, над которыми пролетал. Он отметил, что молится за президента России Владимира Путина и за всех россиян тоже.

«Я шлю сердечные приветствия вашему превосходительству в полете над Россией на обратном пути в Рим из Таиланда и Японии. Заверяю вас, что молюсь за вас и весь народ Российской Федерации и взываю к божьему благословению мира и радости», — заявил он.

Также телеграммы были отосланы лидерам Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Австрии, Словении и Хорватии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тихонова поддержала снижение муниципального фильтра в Петербурге до 6%.

владимир путин папа римский
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Папа Римский молится за Путина
На М-10 в аварии с «ГАЗелью» пострадал водитель легковушки
Соколов написал письмо из СИЗО: «Мне чудовищно тяжело»
В ГАТИ рассказали об ограничения на дорогах с 28 ноября
На «Скандинавии» столкнулись несколько фур
Лунев выведен из состава «Зенита» по дисциплинарным причинам
Uber и «Ваз» раскурочило после столкновения в Металлострое, на ...
Шнуров заявил, что россияне «дико агрессивные»