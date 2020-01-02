Россиянам рассказали о выходных в 2020 году

В 2020 году жителей России ждет дополнительных отдых от работы из-за праздников в январе, мае, а также в феврале, марте и июне.

Новый 2020 год начнется в России с восьмидневных каникул — с 1 по 8 января включительно. Россиянам придется выйти на работу в четверг, 9 января.

Праздничные дни 2 и 5 января, выпавшие в этом году на субботу и воскресенье, решили перенести на май. По этой причине россияне будут отдыхать целых пять дней на майские праздники — с 1 по 5 мая. День защитника Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 марта) выпадают в этом году на выходные, поэтому правительство решило устроить россиянам выходной в последующий за ними понедельник. Таким образом, в феврале граждане РФ будут отдыхать с 22 по 24 число включительно, а в марте — с 7 по 9 число.

Выпавший на субботу День Победы в это году также перенесут на понедельник, 11 мая.

Благодаря Дню России в июне, 12 числа, который выпадает на пятницу, россияне отдохнут три дня подряд — 12, 13 и 14 июня.

Следующим праздником станет День народного единства в ноябре. Его будут отмечать в среду, 4 числа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря.