В Ленобласти могут увеличить время продажи шампанского в праздники

В Ленобласти могут увеличить время продажи шампанского в праздники
Алкоголь вредит вашему здоровью. Фото: pixabay

Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров предложил продлить время продажи шампанского на время новогодних праздников.

Как сообщает РИА Новости, на сегодняшний день в большинстве российских регионов алкоголь можно покупать с 8:00 до 23:00. Однако, в некоторых регионах разрешено устанавливать свои ограничения по времени. Например, в Петербурге уже несколько лет алкоголь продается лишь до 22:00.

Депутат заявил, что каждый год к нему обращаются множество жителей Ленобласти с просьбой увеличить время продажи алкоголя в предновогодние праздники. Люди объясняют это тем, что не успевают затариться алкоголем из-за позднего окончания работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи назвали допустимую дозу алкоголя на Новый год.

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