Через две недели Windows 7 перестанет обновляться

Пользователям предлагают перейти на более новые версии системы.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем говорится в заявлении производителя ОС. Windows 7 перестанет обновляться с 14 января 2020 года. Это значит, что пользователи останутся без технической поддержки, обновлений ПО и системы безопасности. В Microsoft отметили, что готовы передумать, но за отдельную плату. Пока что всем пользователям предлагают перейти на новые версии системы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обновление Windows стало причиной бесконечной ошибки. Microsoft выпустила обновление Windows для бизнес-пользователей, однако по ошибке апдейт был разослан всем юзерам. Поскольку непредусмотренное обновление не было рассчитано на обычные пользовательские ПК, оно не устанавливалось на компьютерах и выдавало бесконечную ошибку.