Рудковская рассказала о лучшем подарке в свой день рождения

Рудковская рассказала о лучшем подарке в свой день рождения
Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсеру в четверг исполнилось 45 лет.

Продюсер Яна Рудковская посвятила дню рождению пост в Instagram-аккаунте. Она рассказала, какой подарок она считает самым лучшим. Оказывается, ее обрадовала огромная популярность шоу «Золушка» – его посмотрели 22 тысячи человек. Рудковская написала, что был солд-аут, так что она невероятно счастлива.

В «Золушке» принимают участие Евгений Плющенко, две олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, а также маленький сын Плющенко и Рудковской – Александр.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская страстно целовала мужа на семейном снимке. На своей страничке в Instagram Рудковская поздравила всех с главным праздником зимы, а также рассказала, что первого января семья разбирает подарки.

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