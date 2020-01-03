Глюк’oZa потрясла поклонников необычном фото с мужем на пляже

Певица Наталья Ионова (Глюк’oZa) взбодрила своих фанатов оригинальным снимком. Она опубликовала фотографию с мужем, сделанную на песчаном пляже.

Снимок певица показала на своей страничке в Instagram. В комментариях к посту пользователи пишут, что звезда «убила сразу трех зайцев». Она похвасталась загорелым телом, гибкостью, а также развеяла слухи о проблемах в браке с Александром Чистяковым.

Супруги радостно позируют в новогодних колпаках.

«Третий день поглощать оливье — это, конечно, хорошо. Но йогу никто не отменял», — написала певица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о скорой свадьбе Натальи Водяновой. О радостной новости она рассказала в Instagram.