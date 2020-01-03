Стало известно, насколько опасны каршеринги на дорогах Петербурга

Активное использование каршеринговых авто "убивает" их за год, что невыгодно для автострахователей. Фото: pixabay.com

Активное использование каршеринговых авто "убивает" их за год, что невыгодно для автострахователей. Фото: pixabay.com

Эксперты считают, что каршеринговые машины в Северной столице более опасны для страховщиков, нежели для автомобилистов.

Точных данных о количестве аварий с участием арендованных авто пока мало, поскольку ГИБДД совсем недавно стало классифицировать их отдельно. Как пишет РБК, зачастую впечатление об огромном количестве аварий на каршерингах создается из-за яркого внешнего вида машин, по которым их легко распознать.

Кроме того, арендованные автомобили пользуются популярностью у молодых людей, которые, чаще всего, не обладают необходимым стажем. Тем не менее, за 10 месяцев 2019 года в Петербурге произошло более 5 тысяч аварий, в то время как ДТП с участием каршеринга — чуть больше ста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Кубинской улице задержали мужчину с огнестрельным оружием за рулем каршеринга.