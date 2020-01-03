Роспотребнадзор считает, что наличные переносят болезни

Роспотребнадзор считает, что наличные переносят болезни
Наличные могут оказаться крайнее заразными. Фото: pixabay.com

По данным ведомства, работники, получающие зарплату наличными, больше других рискуют заразиться гриппом.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что бумажные купюры являются рассадником инфекций и переносчиком многих болезней, в том числе, вируса гриппа. Именно поэтому, постоянно пользуясь наличными, человек находится в повышенной зоне риска.

Согласно информации управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, вредоносные микробы могут выживать на банкнотах в течение двух недель. В ведомстве также отметили, что обезопасить себя граждане могут, сделав прививку от гриппа, которая снижает риск заболеть на 80-90%.

Напоминаем, ране gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице трудовым мигрантам стали массово делать прививки от кори. Это связано с вспышками инфекции в странах, откуда прибывают иностранцы.

грипп деньги зарплата наличные прививки роспотребнадзор санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти отец и дочь разбились на квадроцикле
Роспотребнадзор считает, что наличные переносят болезни
В Ленобласти в сельских школах отремонтируют спортзалы
В Ленобласти мужчина избил соседа топором
Стало известно, насколько опасны каршеринги на дорогах Петербурга
В Петербурге мужчина прокатился на такси за 649 тысяч рублей
Петербуржцы возмущены свалкой нераспроданных живых ёлок у аэропорта ...
Короткое замыкание в квартире преподавателя Политеха помогло найти 37 ...