Роспотребнадзор считает, что наличные переносят болезни

По данным ведомства, работники, получающие зарплату наличными, больше других рискуют заразиться гриппом.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что бумажные купюры являются рассадником инфекций и переносчиком многих болезней, в том числе, вируса гриппа. Именно поэтому, постоянно пользуясь наличными, человек находится в повышенной зоне риска.

Согласно информации управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, вредоносные микробы могут выживать на банкнотах в течение двух недель. В ведомстве также отметили, что обезопасить себя граждане могут, сделав прививку от гриппа, которая снижает риск заболеть на 80-90%.

Напоминаем, ране gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице трудовым мигрантам стали массово делать прививки от кори. Это связано с вспышками инфекции в странах, откуда прибывают иностранцы.