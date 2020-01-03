В Колпинском районе загорелся склад лакокрасночных материалов

В Колипнском районе Санкт-Петербурга, в районе дороги на Петро-Славянку загорелось складское здание, внутри которого находятся газовые баллоны.

Пожар начался в пятницу, 3 января, спасателям сообщили о возгорании в 14:24. Выяснилось, что огонь занялся в кирпичном одноэтажном доме. На площади 50 квадратных метров загорелись лакокрасочные материалы. Спустя десять минут сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия.

К зданию склада отправились шесть единиц техники и 32 спасателя. Из-за наличия на складе газовых баллонов существовала опасность взрыва, однако уже в 15:12 пожарным удалось локализовать пламя. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре на Ленинском проспекте. Огонь охватил площадь лишь в 3 квадратных метра, однако этого хватило, чтобы унести жизни двоих людей.