В 2020 году Петербург получит 5 млн рублей на укрепление национального единства

Северной столице выделили пять миллионов рублей из федерального бюджета на проведение национальных праздников в 2020 году.

Деньги планируют потратить на грядущие «Навруз», «Акатуй» «Сабантуй» и «Гербер». Перед правительством Санкт-Петербурга стоит задача реализовать субсидированные средства в рамках мероприятий по укреплению единства российской нации.

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов уже подписал соответствующее распоряжение, сообщают в пресс-службе городского правительства. Выделенные финансы также пойдут на проведение фестивалей «Атаманский клинок» и «Меридианы дружбы», организацию Бала национальностей и других мероприятий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов исполнил желания троих победителей акции «Елка желаний». Глава города встретился с ребятами в Смольном.