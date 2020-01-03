Контактные зоопарки с дикими животными в ТЦ попадут под запрет

Контактные зоопарки с дикими животными в ТЦ попадут под запрет
Фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года на территории России стали действовать новые поправки в законе об ответственном обращении с животными.

Правительством был разработан перечень диких животных, запрещенных к содержанию. В случае обнаружения нарушений животных конфискуют. Отметим, что в первую очередь в число нарушающих новые требования попали контактные зоопарки, чаще всего располагающиеся в торговых центрах.

Как сообщают в Росприроднадзоре по Северо-Западному федеральному округу, ведомство будет тщательно отслеживать ситуацию с обращением с дикими животными в подконтрольных регионах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января в России вступил в силу закон, обязывающих цирковых артистов содержать животных, вышедших на «пенсию». За несоблюдение условий артистов могут конфисковать.

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Контактные зоопарки с дикими животными в ТЦ попадут под запрет
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