На месте корпусов завода «Арсенал» в Петербурге организуют арт-пространство

На месте корпусов завода &#171;Арсенал&#187; в Петербурге организуют арт-пространство
Завод "Арсенал". Фото: www.citywalls.ru

Здание старого завода будет использоваться для проведения спектаклей, фестивалей, выставок и множества других культурных мероприятий.

Арт-пространство в центре Петербурга появится уже в 2020 году. Об этом в пятницу, 3 января, сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-губернатора Северной столицы Владимира Кириллова. В течение года будет завершена реконструкция двух корпусов завода, где впоследствии появится арт-пространство. Их объединят, увеличив площадь с 1,3 тыс. «квадратов» до 5 тысяч.

Место займет молодежное театральное объединение «Открытая сцена». Таким образом будет решена проблема нехватки репетиционных баз и сценических площадок для молодых и независимых артистов. Задействуют корпуса, выходящие на улицу Михайлова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как петербургский уличный художник поздравил город с Днем Конституции.

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