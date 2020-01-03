Два акробата из России упали с высоты во время представления в театре Амстердама

Два акробата из России упали с высоты во время представления в театре Амстердама
Артисты госпитализированы. Фото: at5.nl

Два артиста-акробата из России рухнули с высоты в королевском театре «Карре» в Амстердаме.

Все произошло во время представления «Всемирный рождественский цирк». Об случившемся сообщили в NL Times.

Мужчина и женщина упали с 10-метровой высоты во время номера «Небесные ангелы». Артисты находились сознании, их на вертолете доставили в больницу.

После случившегося выступление отменили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Петербурга, возвращающиеся из Финляндии, встали в пробку. Огромное количество машин застряли на границе после празднования Нового года, 2 января.

акробаты амстердам выступление
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три иномарки «встретились» на перекрёстке Маршала Новикова и Испытателей
В Минкульте рассказали о сборах российских фильмов
МЧС предупреждает жителей Ленобласти о непогоде
Эрик Клэптон выступит в России впервые за 18 лет
С 2020 года вступают в силу новые правила регистрации авто
Два акробата из России упали с высоты во время представления в театре Амстердама
В России вступил в силу закон о рыболовстве
Иномарка перевернулась на проспекте Славы: водителя и пассажира госпитализировали