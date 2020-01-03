Два акробата из России упали с высоты во время представления в театре Амстердама

Два артиста-акробата из России рухнули с высоты в королевском театре «Карре» в Амстердаме.

Все произошло во время представления «Всемирный рождественский цирк». Об случившемся сообщили в NL Times.

Мужчина и женщина упали с 10-метровой высоты во время номера «Небесные ангелы». Артисты находились сознании, их на вертолете доставили в больницу.

После случившегося выступление отменили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Петербурга, возвращающиеся из Финляндии, встали в пробку. Огромное количество машин застряли на границе после празднования Нового года, 2 января.