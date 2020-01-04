Военнослужащие ЗВО получат в 2020 году партию «Панцирей-С»

Военнослужащие уже прошли обучение на новую систему. Фото: pixabay

Военнослужащие уже прошли обучение на новую систему. Фото: pixabay

Ленинградская армия ВВС и ПВО получит в 2020 году партию самоходного зенитного комплекса.

Поступление очередной партии спецтехники в войска объединения ожидается в январе. Речь идет самоходном зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С».

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, поступление произойдет в рамках гособоронного заказа.

Отмечается, что военнослужащие уже прошли обучение на новую систему.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что саперы взорвали более 150 построек, списанных с баланса. Военнослужащие инженерных подразделений ЗВО снесли их в ходе учений.