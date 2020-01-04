Жена больного раком онколога Павленко опубликовала обращение в Сети

Супруга врача-онколога из Северной столицы Андрея Павленко прокомментировала его прощальное письмо. Анна отметила, что руки у ее мужа опустились два месяца назад.

Анна рассказала, что Новый год они встречали в кругу семьи. При этом, подчеркнула супруга, каждые два часа в рамках терапии ему требовалось ставить капельницы.

Как сообщает МК.ru, она отметила, что бессилие в данной ситуации пугает их. Анна также добавила, что глава семейства всегда заботился о них, а теперь в поддержке нуждается он.

О том, что врач клиники высоких медтехнологий имени Пирогова опубликовал предсмертное послание, gazeta.spb.ru писала 2 января. Врач долго боролся с болезнью, но так и не смог побороть недуг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургский хирург заболел раком в 2018 году.