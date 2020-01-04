Продолжение романа «Секс в большом городе» выйдет на русском языке в 2020 году

"Секс в большом городе". Фото: кадр из сериала на youtube

"Секс в большом городе". Фото: кадр из сериала на youtube

В российских книжных магазинах появится продолжение романа «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл. Книгу на русском языке можно будет приобрести уже в этом году.

Продолжение под названием «Есть ли еще секс в большом городе?» появилось еще летом прошлого года, однако переведенная версия появится в России немного позже.

Журналистка Кэндес Бушнелл стала знаменитой, после появления колонки «Секс в большом городе». В 1997 году ее статьи были объединены в сборник. В результате книга легла в основу одноименного сериала.

Позже вышли долгожданные фильмы про главных героинь сериала. Первую картину фанаты оценили благосклонно, однако второй фильм был раскритикован. Поклонники остались недовольны продолжением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самых обсуждаемых фильмах и сериалах прошлого года. Выяснилось, что чаще всего киноманы обсуждали «Игру престолов».