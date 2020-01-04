Лера Кудрявцева впервые после операции вышла в свет с дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева, не так давно сообщившая об удалении импланта, выписалась из клиники. Теперь она наслаждается новогодними праздниками в кругу родных и близких.

Кудрявцева сводила годовалую дочь Марию на ледовое представление. Она выбрала сказку Евгения Плющенко «Золушка».

На своей странице в соцсти Instagram она поделилась впечатлениями после спектакля, а также рассказала о своем самочувствии. В комментариях поклонники телеведущей выразили радость от того, что она уже оправилась после операции.

«Прихожу в себя понемногу», — написала Кудрявцева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об откровенной новости Леры Кудрявцевой. Телеведущая рассказала в социальной сети, что у нее протек имплант.