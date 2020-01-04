Эксперты прогнозируют в Петербурге рост цен на топливо

В Северной столице спрогнозировали сокращение числа АЗС и рост цен на топливо. По мнению специалистов, это происходит из-за резкого сокращения доли независимых игроков.

Эксперты отметили, что уход оставшихся лишь вопрос времени. Так, в минувшем году в городе прошло две знаковых сделки: владельцы Петербургской топливной компании (ПТК) продали свои розничные активы дочерней структуре «Роснефти» — ООО «РН-Региональные продажи», а финская компания Neste договорилась о продаже своего розничного топливного бизнеса компании «Татнефть».

Как сообщает РБК, в связи с такими изменениями независимые АЗС стали терять клиентов. Теперь конкуренция слишком высока.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, от каких заправок водителям лучше воздержаться. Эксперты Росстата назвали АЗС с некачественным топливом.