АвтоВАЗ c 1 января повысил цены на все модели Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с начала 2020 года планирует увеличить цены на весь модельный ряд Lada.

Одна из причин повышения цен — увеличение утилизационного сбора с 1 января следующего года.

В среднем повышение рекомендованных розничных цен на автомобили составит 2,3%, сообщает ToDay News Ufa.

Как пишет издание, седан Lada Vesta подорожает на 3,8% до 629,9 тыс. рублей. Самый продаваемый в России седан Lada Granta подорожает на 2,5% до 455,9 тыс. рублей. В цене прибавила Lada 4×4 — до 538,9 тыс. рублей (увеличение на 2,9%). Lada Vesta Sport подорожает на 1,5% до 1 млн 42,9 тыс. рублей.

Автодилеры концерна заверили, что интерес к российским авто после изменения цен не упадет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с сентября 2019 года начнётся сокращение числа автомобилей, выходящих из Тольяттинских цехов. Пока что речь идёт о моделях на платформе Renault-Nissan-Bo и все внедорожники 4×4. Срок, на который будет снижено производство, пока неизвестен.