Россия в овертайме обыграла Швецию и вышла в финал МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею обыграла в полуфинале команду Швеции и вышла в финал чемпионата мира. Счет матча — 5:4 в пользу России.

Команды не смогли решить в основное время, кто выйдет в финал, поэтому матч перешел в десятиминутный овертайм в формате три на три.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий российской сборной Иван Морозов.

Отметим, что сборная России удалось выйти в финал впервые с 2016 года.

Молодежный чемпионат мира проходит в Чехии.

Сегодня вечером станет известно, с кем сыграет российская сборная в финале. Сегодня в 21:00 мск за выход в финал турнира поборются сборные Финляндии и Канады. Завтра, 5 января в 21:00 мск состоится финальный матч молодежного чемпионата мира с участием подопечных Валерия Брагина.

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