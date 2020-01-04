Нераспроданные в Петербурге живые ели отвезут в Ленинградский зоопарк

В Ленинградский зоопарк отвезут все елки, которые не успели распродать на петербургских базарах до Нового года, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Брошенные на елочных базарах елки отвезут в Ленинградский зоопарк, где они пригодятся обитателям зверинца. Новогодние деревья были собраны чиновниками Комитета по контролю за имуществом. При этом в зоопарк отвезут только те ели, которые не были украшены, поскольку частицы мишуры или блестки могут навредить животным.

Хвойные деревья могут пригодиться птицам, мелким хищника и копытным. Некоторые используют еловые ветви как подстилку, а некоторые их просто любят погрызть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогодние елки можно будет сдать на переработку в Петербурге.