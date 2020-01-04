Женщина попала под колеса Nissan в Колпино

Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами.Фото: Pixabay

Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами.Фото: Pixabay

Вечером 4 января в Колпинском районе женщина попала под колеса автомобиля.

ДТП произошло на проспекте Ленина на территории предприятия «Ижорские заводы».

Как сообщили в ГИБДД, Nissan Qashqai сбил 39-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем иномарки находился 54-летний мужчина Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Под колесами легкового автомобиля погибла женщина.