Под Юкками «лоб в лоб» столкнулись Kia и Hyundai. Есть пострадавшие

Под Юкками «лоб в лоб» столкнулись Kia и Hyundai. Есть пострадавшие
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Pixabay

Вечером 4 января во Всеволожском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

По словам очевидцев, ДТП произошло на трассе в Юкковском сельском поселении. Как сообщили очевидцы, Kia Rio и Hyundai Solaris столкнулись «лоб в лоб».

«На Сарженском шоссе в лобовую столкнулись Рио и Солярис. К месту ДТП выехал дежурный караул ПСС Агалатово», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП пострадали два человека, один из них госпитализирован. На место происшествия прибыли спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Все случилось 3 января.

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