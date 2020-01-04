Под Юкками «лоб в лоб» столкнулись Kia и Hyundai. Есть пострадавшие

Вечером 4 января во Всеволожском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

По словам очевидцев, ДТП произошло на трассе в Юкковском сельском поселении. Как сообщили очевидцы, Kia Rio и Hyundai Solaris столкнулись «лоб в лоб».

«На Сарженском шоссе в лобовую столкнулись Рио и Солярис. К месту ДТП выехал дежурный караул ПСС Агалатово», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП пострадали два человека, один из них госпитализирован. На место происшествия прибыли спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Все случилось 3 января.