Петербуржцев ожидают снег и гололед

Завтра в Петербурге снова выпадет снег.

Сегодня, 4 января, социальные сети заполонили снимки петербуржцев после первого в этом году снегопада. Горожане уже отвыкли от заснеженных улиц несмотря на то, что на улице январь.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 5 января, в Петербурге должно подморозить — ожидается до 1 градуса ниже ноля. При этом выпавший снег не растает. Однако уже на следующей неделе в город опять придет теплая погода — ожидается до +3 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.