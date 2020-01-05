Кокорин и Малком присоединятся к первому сбору «Зенита»

Отпуск «сине-бело-голубых» подойдет к концу уже 11 января.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем сообщает Bobsoccer. Футболисты Александр Кокорин и Малком пройдут медосмотр вместе со всеми игроками «Зенита» сразу после окончания отпуска. Затем,13 января, они отправятся в Катар, где пробудут до 25 числа.

Напоминаем, что Малком подписал контракт с петербургской командой в начале августа 2019 года. Он принял участие только в двух матчах, получил серьезную травму и долгое время восстанавливался. Кокорин же недавно вышел из тюрьмы по УДО, но появиться на поле ему разрешили только зимой. С сентября 2019 года он готовился к своему возвращению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин возлагает большие надежды на Кокорина и Малкома. Экс-игрок «Зенита» считает, что пока что команда играет в простой футбол.