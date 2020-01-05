У реки Коваш появилось новое русло при впадении в Финский залив

Оно образовалось вовремя шторма в Сосновом Бору.

Об этом стало известно сегодня 5 января. Обо всем сообщает издание «Маяк». В начале января в Сосновом бору был шторм, который изменил береговую линию на городском пляже. Из-за огромного потока воды образовалось новое русло у реки Коваш – оно впадает в Финский залив. Местные жители отмечают, что подобное происходило в сентябре прошлого года.

Напоминаем, что река Коваш протекает в Ломоносовском районе Ленинградской области. Впервые она упоминается на карте в 1770 году как река Каваша.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей Петербурга предупреждают о шторме. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду. В Главном управлении МЧС России по Петербургу сообщают, что иногда также будут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя.