Лобода развеяла миф о ноге с шестью пальцами

Певица рассказала, почему на постере у нее на ноге шесть пальцев, а в реальной жизни – пять.

Своим секретом певица Светлана Лобода поделилась в студии «Вечернего Урганта». Снимок со съемок она выложила в Instagram-аккаунте – на нем она сидит в той же позе, что и в клипе «Новый Рим». Лобода призналась, что у нее пять пальцев и никаких аномалий нет. Она заявила, что постер оказался бракованным и действительном, глядя на него можно подумать, что пальцев больше, чем должно быть. Лобода не стала менять снимок, чтобы привлечь к релизу лишнее внимание.

Поклонники певицы отметили, что нормальные люди перед сном считают овец, а им приходится пересчитывать пальцы на ноге у любимой звезды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малахов помирил в своем шоу Лазарева и Лободу. Причиной разногласия Лободы и Лазарева начались из-за того, что хэдлайнером вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» стала 37-летняя Светлана. По Сети расходились слухи, что после этого за кулисами Сергей накричал на Лободу, совсем не стесняясь в выражениях.