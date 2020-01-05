Начался марафон «Дакар-2020»

Начался марафон «Дакар-2020»
Первый участок занимает длину в 319 км.Фото: pixabay.com

В Саудовской Аравии впервые стартовала самая экстремальная гонка в мире «Дакар-2020». Марафон будет проходить с 5 по 17 января на дистанции в 7800 километров.

В 2007 году данный марафон был перенесен Южную Америку, хотя до этого момента с 1978 по 2007 годы он проводился в Африке.

Машина французского гонщика Ромена Дюма загорелась, он сошел с дистанции на 65-м километре этапа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в матче чемпионата КХЛ первую победу в этом сезоне одержал петербургский СКА. Со счетом 4:1 СКА обыграли «Динамо». Всю игру СКА одерживали победу со счетом 4:0. На 46-й минуте игры победную шайбу забил Василий Глотов, но на 58-й минуте матча соперник все-таки забил свою первую шайбу.

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