Начался марафон «Дакар-2020»

В Саудовской Аравии впервые стартовала самая экстремальная гонка в мире «Дакар-2020». Марафон будет проходить с 5 по 17 января на дистанции в 7800 километров.

В 2007 году данный марафон был перенесен Южную Америку, хотя до этого момента с 1978 по 2007 годы он проводился в Африке.

Машина французского гонщика Ромена Дюма загорелась, он сошел с дистанции на 65-м километре этапа.