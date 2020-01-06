Washington Post узнала, что Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани

Как удалось выяснить британскому изданию, еще несколько месяцев назад Майк Помпео уговаривал американского лидера убить иранского генерала Сулеймани.

В понедельник, 6 января, The Washington Post сообщила, что, хотя Сулеймани был убит в иранском аэропорту по приказу Трампа, в роли наводчика выступил госсекретарь Америки, Майк Помпео. Высокопоставленный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани заинтересовал Помпео еще несколько месяцев назад.

Уже тогда государственный секретарь настаивал на ликвидации командующего силами специального назначения «Аль-Кудс». Однако в тот момент Трамп не проникся доводами Помпео и политик несколько дней назад вновь вернулся к разговору, на этот раз — удачно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 3 января Сулеймани убили ракетным ударом американские войска. Поводом стали опасения за безопасность сотрудников американского посольства в Багдаде, возле которого проходила акция протеста.