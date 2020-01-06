Цена на золото взлетела впервые с 2013 года

Стоимость драгоценного металла обновила максимум.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Обо всем сообщает Bloomberg. Цены на золото обновили максимум с 2013 года – теперь унция стоит в среднем 1600 долларов. Дело в том, что отношения между США и Ираном сейчас довольно напряженные, а золото является защитным активом во время обострения международных конфликтов. Так что вполне возможно, что металл будет со временем дорожать.

Отмечается, что цена изменилась и на палладий – за унцию можно выручить более 2030 долларов.

Напоминаем, что в ночь на 3 января США нанесли авиационный удар по международному аэропорту Багдада. Операцию инициировал Дональд Трамп.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп заявил, что США готов к атакам Ирана и пригрозил «сильным» ответом в случае нападения.