Десятки людей погибли в давке на прощании с генералом Сулеймани в Иране

В Кермане (Иран) погибли 35 человек во время давки на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани. Еще порядка 50 человек получили травмы.
Как сообщает Associated Press, ссылаясь на местное гостелевидение, все 35 человек погибли в результате давки. Количество погибших подтвердил глава службы скорой медпомощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.
Прощальная церемония началась этим утром, 7 января, в родном городе погибшего генерала.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями.