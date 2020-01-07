Десятки людей погибли в давке на прощании с генералом Сулеймани в Иране

Десятки людей погибли в давке на прощании с генералом Сулеймани в Иране
В апреле 2019 года власти США включили КСИР, возглавляемый Сулеймани, в список иностранных террористических организаций. Это первый в случай санкций против иностранного правительства. Фото: Wikipedia

В Кермане (Иран) погибли 35 человек во время давки на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани. Еще порядка 50 человек получили травмы.

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на местное гостелевидение, все 35 человек погибли в результате давки. Количество погибших подтвердил глава службы скорой медпомощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.

Прощальная церемония началась этим утром, 7 января, в родном городе погибшего генерала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями.

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