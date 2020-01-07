В Ленобласти вскрыли 28 точек продажи конфет с никотином

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области выявило 28 точек продажи аналогов снюса — запрещенной в России никотиносодержащей продукции. Распространялись они под видом карамели, леденцов и жвачки.

Товары были доступны для продажи взрослым и детям. На прилавках имелись как импортные, так и отечественные аналоги снюса.

«Документы, подтверждающие качество и безопасность никотинсодержащей продукции отсутствуют», — уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Всего было проведено более 1 тыс. 400 предварительные проверок и около 200 внеплановых. На предприятиях оптовой и розничной торговли выявлено 280 партий никотиносодержащей продукции. Количество единиц товара превысило 725 тыс. Продукция арестована и направлена на экспертизу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге обнаружили шесть предприятий, производящих никотиносодержащие смеси.