Разбившийся возле аэропорта Тегерана лайнер перестал передавать сигналы через две минуты

Разбившийся возле аэропорта Тегерана лайнер перестал передавать сигналы через две минуты
По предварительной информации, причиной падения стали технические неполадки. Фото: Pixabay

Украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 мск утра и перестал передавать сигналы спустя две минуты — в 5.44 мск.

«PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (5.42 мск). Последние данные получены в 2.44 UTC (5.44 мск), — говорится в сообщении сервиса отслеживания положения воздушных судов Flightradar в Twitter.

По данным Flightradar, самолет разбился почти сразу после взлета.

Украинский лайнер со 180 пассажирами рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает агентство Tasnim. По предварительной информации, причиной падения стали технические неполадки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.

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