Разбившийся возле аэропорта Тегерана лайнер перестал передавать сигналы через две минуты

Украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 мск утра и перестал передавать сигналы спустя две минуты — в 5.44 мск.

«PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (5.42 мск). Последние данные получены в 2.44 UTC (5.44 мск), — говорится в сообщении сервиса отслеживания положения воздушных судов Flightradar в Twitter.

По данным Flightradar, самолет разбился почти сразу после взлета.

Украинский лайнер со 180 пассажирами рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает агентство Tasnim. По предварительной информации, причиной падения стали технические неполадки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.