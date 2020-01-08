В МИД Украины подтвердили гибель всех пассажиров разбившегося лайнера в Иране

МИД Украины подтвердил гибель всех пассажиров, в том числе членов экипажа, разбившегося украинского лайнера. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МЧС Ирана также подтвердили, что все находившиеся на борту самолет, погибли.

Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По предварительной информации, причиной падения стали технические неполадки. По данным Flightradar, самолет разбился почти сразу после взлета.На борту украинского лайнера находилось 167 пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.